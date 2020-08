Regionali 2010, lo spin-doctor Fishman: «Fitto concreto come Bonaccini, Emiliano fa semplificazioni»

«Da tutti sondaggi risalta che anche l’elettorato del centrosinistra e gli indecisi riconoscono grande competenza a Raffaele Fitto»: Daniel Fishman, scrittore e saggista di storia ebraica, è uno degli spin-doctor del candidato del centrodestra con l’agenzia Consenso. A gennaio ha curato la campagna di Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna.

Fishman spiega alla «Gazzetta»: «Chi conosce Raffaele ha un’ottima stima personale, ma resta colpito dalla sua riservatezza. Ha tanta passione politica ma non la mostra. Qui c’è la differenza tra essere esuberanti o passionali». Il riferimento è la teatralità del rivale progressista Michele Emiliano. L’eurodeputato non inseguirà l’avversario nelle performance tv (dalla D’Urso o da Giletti) sull’onda dell’infotainment: «La campagna con i manifesti ha l’obiettivo di evitare spettacolarizzazioni ma mostrare ascolto per le sofferenze dei cittadini. Dopo il Covid emerge una differente sensibilità». Le priorità? «Il tema che è al primo posto è la sanità, poi il lavoro. Le ricette facili non pagano». Fitto avrà un profilo concreto molto simile a quello di Bonaccini: «Emiliano populista come la Borgonzoni? Raffaele, come il presidente emiliano ha contenuti, da far emergere rispetto a chi ricorre a semplificazioni».