Coronavirus Italia, 402 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 12.694 (+48 rispetto ieri). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 402 nuovi casi (di cui 118 in Lombardia), portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a quota 249.204. Tra ieri e oggi si segnalano 6 morti: il totale delle vittime in Italia sale quindi a 35.187. I guariti sono 201.232 (+744 rispetto a ieri).

I ricoverati con sintomi sono 762 (-2), i pazienti in isolamento domiciliare sono 11.890 (+49) e quelli in terapia intensiva sono 42 (+1). Oggi sono stati effettuati 58.673 tamponi, a fronte dei 56.451 di ieri.