Regionali, parte la campagna di Fitto: «Sogno una Puglia diversa»

Accelerazione nella campagna elettorale del centrodestra: da ieri sono apparsi sui tabelloni della regione i manifesti di Raffaele Fitto, candidato governatore. Lo slogan scelto è «Sogno una Puglia diversa. So come fare a cambiarla. Fitto presidente».

Intanto la coalizione conservatrice sta ultimando la preparazione delle liste: saranno alla fine sei, per l’accorpamento di quella dell’Udc con il Nuovo Psi. L’intesa è stata sancita da un patto tra il segretario nazionale Udc, Lorenzo Cesa, e il segretario regionale del Nuovo Psi, Michele Simone, insieme con i dirigenti dei rispettivi partiti, presenti anche i rappresentanti della Federazione dei Democratici Cristiani. «È stato raggiunto un accordo programmatico per il comune sostegno di Udc e Nuovo Psi alla candidatura di Fitto alla presidenza della Regione e per la presentazione di una lista comune in tutte le circoscrizioni provinciali», hanno chiarito Cesa e Simone. «Questo accordo nasce dall’esigenza di porre al centro del governo della Regione un progetto d’insieme, coerente e soprattutto realizzabile, che ponga rimedio alla gestione personalistica ed improvvisata dell’amministrazione uscente, abituata ad inseguire demagogicamente i problemi, piuttosto che a proporre soluzioni», hanno concluso. Soddisfatto Raffaele Fitto: «Ringrazio gli amici Cesa e Simone per aver dato più forza a una lista che, sono convinto, darà un contributo decisivo, perché sia chiaro: le nostre liste correranno tutte per superare il 4% e concorreranno seriamente alla vittoria».