Coronavirus, in Basilicata positiva una badante della Moldavia, asintomatica, su 277 test

In Basilicata c'è un nuovo contagio positivo al Coronavirus, su 277 tamponi analizzati nello scorso finesettimana. Si tratta di una donna di nazionalità moldava, che vive a Castronuovo Sant'Andrea, è asintomatica e pare abbia avuto contatti con famiglie anche a Gorgoglione. La donna era in Basilicata da prima che fossero attivate le restrizioni aeree con la Moldavia.

Con questo aggiornamento i residenti in Basilicata attualmente positivi restano 2 e si trovano in isolamento domiciliare.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 373 guariti; 2 persone di nazionalità estera ricoverate all’Ospedale ‘San Carlo’, 5 persone di nazionalità estera che si trovano in isolamento domiciliare in Basilicata; 31 cittadini stranieri in isolamento in strutture dedicate in Basilicata; 1 cittadino lucano in isolamento in Basilicata ma sottoposto a tampone in Emilia Romagna e lì conteggiato.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 47.706 tamponi, di cui 47.134 risultati negativi.