Coronavirus in Basilicata, nessun nuovo contagio: su 277 tamponi tutti negativi

POTENZA - Sono risultati tutti negativi gli ultimi 277 tamponi esaminati in Basilicata: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che «i residenti in Basilicata attualmente positivi restano due». Sono ancora due anche le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive dell’ospedale «San Carlo» di Potenza. Dall’inizio dell’emergenza, in Basilicata il coronavirus ha provocato la morte di 28 persone, mentre sono stati 373 i guariti. In totale, sono stati eseguiti 46.818 tamponi, 46.250 dei quali sono risultati negativi.