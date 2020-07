Coronavirus Italia, 170 nuovi contagi e 5 morti nelle ultime 24 ore

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 246.286. Le vittime, in totale, sono 35.112, con 5 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 5). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 170 casi (ieri +255), di cui 34 in Lombardia e 33 in Emilia-Romagna. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. Nello note si comunica che l’Abruzzo ha segnalato che i dati di domenica sui casi testati e tamponi erano errati: i “numeri corretti erano 82.245 casi e 124,891 tamponi, pertanto il reale incremento rispetto a ieri è 178 casi e 264 tamponi”. La Sardegna, poi, ha fatto un ricalcolo sul totale dei casi: 2 casi "dell'Area di Sassari erano stati inseriti erroneamente due volte, pertanto l'incremento dei casi positivi di oggi è 0. Si inserisce un decesso della scorsa settimana appartenente all'Area di Nuoro. Sono i dati forniti dal ministero della Salute. In totale i contagiati dall’inizio dell’emergenza sono 246.286. Il totale delle vittime nel nostro Paese sale a 35.112.