Coronavirus in Italia, lieve aumento positivi (+275) e 5 decessi nelle ultime 24 h

In Italia, nelle ultime 24 ore sono saliti, rispetto al giorno precedente, i positivi al Coronavirus: sono 275 rispetto ai 252 di ieri. Complessivamente le persone risultate positive al Covid, comprese quelle guarite e decedute, sono 245.864. Il numero dei decessi è pari a quello di ieri, 5, uno dei valori più bassi di sempre. Le vittime, in totale, sono 35.102.

Solo due regioni, Valle d’Aosta e Umbria, secondo il bollettino diramato dal ministero della Salute, segnalano zero contagi nelle 24 ore.

I guariti nelle ultime 24 ore sono 128, per un totale di 198.320 (ieri +350). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 41, cioè 5 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 731, ovvero 18 in più rispetto a ieri. Sono invece 11.670 le persone in isolamento domiciliare (+128). I tamponi sono al momento 6.520.046, in aumento di 50.671 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 3.897.818, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono:

6.775 in Lombardia

792 in Piemonte

1.399 in Emilia-Romagna

705 in Veneto

343 in Toscana

200 in Liguria

928 nel Lazio

129 nelle Marche

88 nella Provincia autonoma di Trento

341 in Campania

76 in Puglia

103 in Friuli Venezia Giulia

112 in Abruzzo

181 in Sicilia

87 nella Provincia autonoma di Bolzano

17 in Umbria

19 in Sardegna

79 in Calabria

1 in Valle d’Aosta

21 in Molise

46 in Basilicata.