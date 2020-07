Troppi ricoveri in Gastroenterologia in Puglia: interviene la Regione

BARI - La Giunta pugliese interviene per ridurre i ricoveri inappropriati nella branca della gastroenterologia: oggi sono stati approvati dei provvedimenti che prevedono nuove proposte di pacchetti «day-service» e l'avvio di un monitoraggio su prescrizioni e ricoveri. In particolare, come richiesto dai ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, l’obiettivo è quello di ridurre l'utilizzo dei day-hospital per finalità diagnostiche.

«Qualora dovesse emergere dal monitoraggio che lo stesso paziente ha eseguito prestazioni già previste nel pacchetto, con evidente duplicazione degli oneri a carico del sistema sanitario regionale, non si procederà al riconoscimento delle stesse», spiegano dalla Regione. I ministeri hanno evidenziato in una relazione inviata alla Regione «una percentuale di dimissioni da reparti chirurgici con DRG medico sul totale delle dimissioni in regime ordinario da reparti chirurgici superiore al valore nazionale (32,34 vs 27,50), benché in lieve miglioramento rispetto alla precedente annualità». Infine, la Giunta ha approvato la costituzione di un tavolo tecnico regionale per il monitoraggio della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni di gastroenterologia.