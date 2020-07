Coronavirus Italia, 129 positivi e 15 morti: 6 regioni Covid free

Secondo il bollettino del 21 luglio della Protezione Civile, i casi totali di Coronavirus in Italia salgono a 244.752. Gli attualmente positivi sono ora 12.248. Secondo gli esperti che stanno sperimentando il vaccino tra Pomezia e Oxford, se la fase 3 sarà positiva ci saranno milioni di dosi entro fine anno.

I nuovi positivi per il Covid sono 34 in Lombardia, 22 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 12 in Liguria, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Puglia, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta Molise e Basilicata che non registrano alcun nuovo caso. I pazienti in terapia intensiva sono 49, due in più rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi sono 732 (-13), quelli in isolamento domiciliare sono 11.467 (-181). E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute.