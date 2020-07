Coronavirus Puglia, 3 casi a Brindisi, sono i 3 ricoverati al Perrino. Nessun decesso

Come già anticipato ieri, nel bollettino di oggi sono riportati i tre casi del Brindisino già resi noti. Si tratta di due persone provenienti all'Albania e di una ottantenne asintomatica. Oggi, sabato 18 luglio 2020 in Puglia, sono stati registrati 2.030 test per l'infezione da Covid-19, e non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 213.873 test. Sono 3.930 i pazienti guariti, 72 sono i casi attualmente positivi

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.550 così divisi: 1.497 nella provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat ; 664 nella Provincia di Brindisi; 1.171 nella Provincia di Foggia; 525 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione.