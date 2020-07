Basilicata, nessun nuovo caso di Coronavirus, 323 tamponi negativi

In Basilicata la situazione del Coronavirus è stabile, con 3 persone ancora contagiate. Lo rende noto la task force regionale. Nella giornata di ieri, 17 luglio, sono stati processati 323 tamponi per l’infezione da Covid-19, risultati tutti negativi.

Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza sono ricoverate 3 persone: una residente in Basilicata e conteggiata nel totale degli attivi, le altre due di nazionalità estera e provenienti da Stato estero e che per questo non rientrano nel totale dei lucani contagiati.

I cittadini lucani in isolamento domiciliare sono 2.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 372 guariti; 2 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata ed entrambe ricoverate all’Ospedale ‘San Carlo’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 44.020 tamponi, di cui 43.596 risultati negativi