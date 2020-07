Coronavirus Italia, 231 nuovi casi e 11 morti nelle ultime 24 ore

È di 12.456 (-17) persone attualmente positive, 35.028 (+11) morti e 196.483 (+237) guariti, per un totale di 243.967 (+231) casi, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Dei 12.456 attualmente positivi, 771 (+21) sono ricoverati in ospedale, 50 (-3) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 11.635 (-35) si trovano in isolamento domiciliare.