Ricerca Sec Newgate: «Pugliesi e piemontesi i più ottimisti d'Italia sull'uscita dalla crisi»

I cittadini pugliesi sono, insieme ai piemontesi, i più ottimisti d’Italia sull’uscita dalla crisi. Il 50% di essi, infatti, pensa che se ne uscirà entro la fine di quest’anno contro una media nazionale che si attesta sul 39%. E i cittadini pugliesi sono più ottimisti anche degli imprenditori che, solo in un caso su cinque (il 21% del campione intervistato), fa la stessa previsione; oltre la metà degli imprenditori intervistati (il 51%), infatti, vede l’uscita dal tunnel nel 2021 mentre per il 28% occorreranno più anni. È quanto emerge dall’Osservatorio GPF / SEC Newgate sugli effetti del virus su imprese e popolazione, una ricerca di perimetro nazionale, di cui è stato presentato un focus sul contesto pugliese, per iniziativa di SEC Mediterranea, società di relazioni pubbliche barese del Gruppo SEC Newgate.

A commentare i dati della ricerca, sono intervenuti l’onorevole Gianluca Rospi di Popolo Protagonista, il presidente di Ance Puglia Nicola Bonerba, il presidente del Gruppo Megamark Giovanni Pomarico e il direttore Strategie e Investor Relator di Exprivia SpA Gianni Sebastiano.

«Rilevata la grave preoccupazione per il futuro sia della popolazione che delle imprese pugliesi - ha sottolineato Gianluigi Conese, amministratore delegato di SEC Mediterranea - l’auspicio è che davvero si possa uscire dalla crisi in tempi ragionevolmente brevi, così come ipotizzato dai cittadini; è comprensibile il minore ottimismo delle imprese in una regione connotata da tante realtà in settori che, a fine lockdown, non intravedevano ancora chance di ripresa. Per supportare il rilancio delle attività il ruolo della comunicazione d’impresa è fondamentale, una comunicazione più digitale, responsabile, concreta e con al centro le persone».

«L’osservatorio GPF / SEC Newgate – ha spiegato Paola Ambrosino, direttore generale di SEC Newgate Spa, la società capogruppo - è nato durante la fase di emergenza per offrire a imprese ed enti elementi di conoscenza utili a guidare scelte complesse in un momento così inedito e difficile per il Paese».

«La ricerca costituisce uno strumento unico che consente di avere una visione d'insieme dello scenario legato alla pandemia e ai suoi effetti sulle imprese e sulla popolazione», ha dichiarato Paolo Rossi, dg di GPF.

In una del Gruppo SEC si fa notare che «l’Osservatorio GPF / SEC Newgate è stato effettuato su un campione rappresentativo di 1.000 imprese e 1.000 cittadini nella seconda metà del mese di maggio e ha coinvolto un panel qualificato di 35 stakeholder e 15 influencer intervistati nel mese di giugno a commento dei principali risultati delle 2 indagini».

I DATI - «Il Covid-19 - prosegue la nota - ha avuto un impatto su quasi il 68% delle imprese pugliesi. Il 43,3% delle imprese è rimasto peraltro completamente chiuso durante il lockdown (contro la media italiana che è stata del 35,4%). Rapporto che si ribalta in fase di riapertura delle attività: il 90,8% delle imprese regionali contro il 65,9% di quelle italiane. Segno di una struttura economica più penalizzata in fase di lockdown, ma forse di una maggiore reattività nella ripartenza».

«Circa le preoccupazioni per il futuro dell’economia e della loro imprese, gli imprenditori locali sono molto più preoccupati per le sorti del Paese (54,3%) che per la propria impresa (27,8%). Di riflesso anche l’uscita dal tunnel è stimata entro il 2021 per oltre la metà degli imprenditori pugliesi intervistati». «Più ottimisti degli imprenditori - conclude la nota - i cittadini pugliesi ritengono che la fine della crisi si vedrà già al termine del 2020 (50% degli intervistati). Come tutti gli italiani, anche gli abitanti della Puglia hanno espresso la loro fiducia verso chi è stato in prima linea in tutti questi mesi: medici e operatori sanitari hanno ricevuto il gradimento più alto (62,8%). A seguire nella classifica locale, le strutture sanitarie (37,1%) ed esperti specifici (35,1%)».