Coronavirus in Italia, cresce curva nuovi contagi (+230) e altri 20 morti: superate 35mila vittime

Sono 230 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch’esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.736, i morti arrivano oltre la soglia dei 35 mila (35.017 per la precisione).

I dati sono stati pubblicati sul sito della Protezione civile. Gli attualmente positivi sono ora 12.473 (-20), i guariti 196.246 (+230)

Non si è registrato nessun caso di contagio in quattro regioni (Umbria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata) e nella provincia autonoma di Trento, mentre non ci sono stati decessi in 14 regioni: Piemonte, E-Romagna, Toscana, Marche, Trentino-Alto Adige, Campania, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.