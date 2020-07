Emiliano e le primarie Pd: indagine trasferita a Torino

Bari - Il pagamento delle fatture emesse dall’agenzia di comunicazione Eggers è avvenuto a Torino. Se dunque - ed è tutto da dimostrare - da parte del governatore della Puglia c’è stata una induzione indebita nei confronti degli imprenditori che hanno effettuato quei bonifici, pari al costo della campagna elettorale di Michele Emiliano per le primarie Pd del 2017, l’(ipotetico) reato si sarebbe consumato nel capoluogo piemontese. E questo spiega perché, proprio alla vigilia della scadenza del termine delle indagini preliminari, la Procura di Bari ha deciso di trasferire a Torino - per competenza territoriale - il fascicolo su Emiliano e altre 4 persone.

L’inchiesta era stata aperta a giugno 2018 dopo una lettera anonima che conteneva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Eggers di Torino nei confronti di Emiliano. Il 10 aprile 2019, alla scadenza dei primi sei mesi di indagini, i pm Lino Giorgio Bruno e Savina Toscani hanno mandato la Finanza a effettuare le perquisizioni che hanno causato la discovery dell’inchiesta: Emiliano (oltre che di abuso d’ufficio) è accusato di induzione indebita insieme al capo di gabinetto Claudio Stefanazzi e agli imprenditori Giacomo Mescia di Foggia e Vito Ladisa di Bari (avvocato Michele Laforgia) che si sono accollati le due fatture, quella dell’8 giugno 2017 da 24.400 euro emessa dalla Eggers nei confronti della Margherita srl di Mescia con la causale «Consulenza di comunicazione» e quella da 59.028 euro del 18 ottobre 2017 nei confronti di Ladisa con la causale «Consulenza di comunicazione e marketing». La Procura di Bari le ritiene fittizie, in quanto emesse per coprire l’importo della consulenza prestata dalla Eggers nei confronti di Emiliano e da lui non pagata: per questo sono anche contestati (in concorso con il titolare dell’agenzia, Pietro Dotti) i corrispondenti reati fiscali.

Durante l’indagine la Procura di Bari ha cercato le possibili contropartite che i Ladisa (mense) e Mescia (energie rinnovabili) possono avere ottenuto dalla Regione in cambio di quell’intervento economico che ha poi portato la Eggers a rinunciare al decreto ingiuntivo nei confronti di Emiliano. La circostanza che l’ipotesi di reato non sia mutata, e che il fascicolo - dopo quasi due anni dall’apertura - sia stato mandato a Torino, induce a ritenere che non sono stati trovati riscontri all’ipotesi di uno scambio illecito.

Per Emiliano, che ha sempre respinto ogni accusa, è una novità positiva. Dopo l’archiviazione dell’inchiesta sulla nomina a InnovaPuglia dell’ex sindaco di Bisceglie, Francesco Spina, a Bari non ci sono più indagini pendenti a carico del governatore (è in piedi solo il fascicolo di Foggia che ipotizza la corruzione in concorso con i Cera, ma per un’accusa su cui sono stati esclusi i gravi indizi). Ora la Procura di Torino dovrà leggere il fascicolo e stabilire se andare avanti o chiedere l’archiviazione. Potrebbe volerci un po’ di tempo: il percorso verso le elezioni, dunque, si preannuncia un po’ più tranquillo.