Coronavirus, in Italia altri 193 casi: 15 decessi, boom di guariti (+825)

Sono 193 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Protezione Civile. Quindici sono i morti, che diventano 34.914 in totale, e 825 i dimessi/guariti (193.640 in tutto). Il numero degli attualmente positivi è di 13.595.

Il numero totale dei casi sale a 242.149 mentre quello dei tamponi a 5.754.116 (50.443 nelle ultime 24 ore). I ricoverati in terapia intensiva in tutto il nostro paese sono 71 in tutto (+1 nelle ultime 24 ore).