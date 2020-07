Operazione anti-riciclaggio: perquisizioni a tappeto in sale Vlt a Bari e nella Bat

Dalle prime ore della mattina, i Finanzieri del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari stanno eseguendo 53 decreti di perquisizione locale, domiciliare e personale, nei confronti di altrettante persone e imprese, nell’ambito di un’inchiesta riguardante l’illecita gestione di quattordici sale VLT (Video Lottery Terminal), nel capoluogo pugliese e nel territorio delle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani, riconducibili ai componenti di una famiglia barese storicamente attiva nel settore del gioco, legata ad un noto clan criminale.

In particolare, è emerso che alcune sale sarebbero state utilizzate per compiere varie attività illecite sia attraverso l’intestazione delle vincite a intestatari fittizi/prestanome anziché ai reali vincitori, sia mediante la cessione di ticket vincenti a non giocatori, che li acquisterebbero per riciclare denaro contante. Sono in corso approfondimenti investigativi, disposti dalla Procura della Repubblica di Bari.