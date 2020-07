Coronavirus, in Basilicata restano ancora 2 positivi: nessun nuovo contagio su 245 test

In Basilicata non ci sono nuovi contagi da Coronavirus e rimangono sempre due i positivi in tutta la regione. È quanto emerge dal bollettino epidemiologico diffuso dalla task force regionale, che comunica che nei giorni 4 e 5 luglio sono stati effettuati 245 test per l’infezione da Covid–19, risultati tutti negativi.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 2, come ieri. Entrambi i pazienti sono in isolamento domiciliare. In totale le persone guarite sono 371. Ai 2 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 371 guariti.

Oltre ai due lucani sono in isolamento domiciliare anche 2 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero. Ad oggi nessun paziente è ricoverato presso le strutture ospedaliere lucane. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 40.807 tamponi, di cui 40.385 risultati negativi.