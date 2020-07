Coronavirus Puglia, prima domenica di luglio con 0 contagi (1637 test) e 0 morti

Si ritorna per fortuna a 0 contagi dopo due giorni in cui si erano registrati nuovi positivi al Covi. In Puglia infatti, secondo il consueto bollettino quotidiano diramato dal Dipartimento di Promozione della salute, non sono stati rilevati nuovi casi, né decessi. I tamponi effettuati sono stati complessivamente 1.637.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 188.242 test. Sono 3.881 i pazienti guariti mentre 110 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.536 così divisi:

1.494 nella provincia di Bari

381 nella Provincia di Bat

660 nella Provincia di Brindisi;

1.169 nella Provincia di Foggia;

522 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione