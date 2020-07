Coronavirus Italia, 235 nuovi contagi e 21 morti nelle ultime 24 ore

È di 14.621 (-263) persone attualmente positive, 34.854 (+21) morti, 191.944 (+477) guariti, per un totale di 241.419 (+235) casi totali, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Sanità. Dei 14.621 attualmente positivi, 940 (-16) sono ricoverati con sintomi, 71 (-8) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 13.610 (-239) sono in isolamento domiciliare.



Sono 235 oggi i nuovi contagiati di Coronavirus, in lieve aumento rispetto a ieri quando erano stati 223.Ancora un incremento quindi. Di questi, 95 casi sono in Lombardia, il 40,4% del totale in Italia. Il numero totale dei casi sale così a 241.419. In Lombardia si sono registrati 95 casi di Coronavirus, di cui 32 a seguito di test sierologici e 21 “debolmente positivi”, e 16 morti. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i deceduti sono 16.691. I tamponi effettuati sono stati 10.160 (totale complessivo 1.074.333), mentre i guariti/dimessi sono 330 (in totale 68.201, con 65.915 guariti e 2.286 dimessi).