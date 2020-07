Coronavirus Italia, 201 nuovi contagi e 30 morti nelle ultime 24 ore

È di 15.060 (-195) persone attualmente positive, 34.818 (+30) morti, 191.083 (+366) guariti, per un totale di 240.961 (+201) casi totali, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Sanità. Dei 15.060 attualmente positivi, 963 (-62) sono ricoverati con sintomi, 82 (-5) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 14.015 (-128) sono in isolamento domiciliare.