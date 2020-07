Coronavirus Italia, 187 nuovi casi e 21 morti nelle ultime 24 ore

È di 15.255 (-308) persone attualmente positive, 34.788 (+21) morti e 190.717 (+469) guariti, per un totale di 240.760 (+187) casi, il bilancio odierno inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute. Dei 15.255 attualmente positivi, 1.025 (-65) sono ricoverati in ospedale, 87 (-6) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 14.143 (-237) si trovano in isolamento domiciliare.