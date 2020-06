Brindisi, coppia scopre profilo con foto del figlio scatta la denuncia alla Polizia Postale

Crea un profilo fake su Facebook presentandosi con l’aspetto e l’identità di un bambino di 5 anni con il quale non ha alcun legame di parentela. Scatta la denuncia dei genitori alla Polizia Postale e nel giro di poco tempo il profilo viene cancellato.

Intanto, dalla scoperta di quell’identità con le foto del proprio figlio alla vera e propria denuncia sono trascorse diverse ore che devono essere sembrate infinite ai genitori che non trovavano una ragione plausibile per il gesto di uno sconosciuto. Non sono in grado neppure ora che il profilo è stato cancellato di svelare l’identità di colui che si nascondeva dietro la foto del loro bimbo e sono letteralmente scottati. Non svelano infatti il nome del figlio, protagonista senza volerlo di un’avventura orribile, né dicono nulla su di loro per non riaprire una ferita ancora aperta.

«Trovare le foto evidentemente prese dai nostri profili e utilizzate per crearne uno ad hoc di cui non conosciamo le finalità ma che contava amicizie a dir poco ambigue è stato un incubo». Il racconto si apre con queste parole alle quali ne seguono delle altre per cercare di spiegare il tormento che hanno vissuto questi genitori notando che quel profilo con le foto del figlio di 5 anni tra le amicizie presentava anche donne nude. «Ci siamo subito resi conto dell’errore commesso mostrando nostro figlio nelle immagini con noi. Abbiamo quindi rimosso tutte le sue foto dai nostri profili e abbiamo chiesto chiarimenti ad alcuni dei nostri amici che avevano tra le loro amicizie quella fake con il nome di nostro figlio. Nessuno ha saputo darci una spiegazione».

Una storia che spaventa sempre, ma ancora di più in un momento storico in cui si è stati tutti barricati in casa. «Cosa è scattato nella testa di questo soggetto?». Le domande che emergono sono innumerevoli. «Chi e perché ha creato quel profilo? A cosa serve mostrarsi per ciò che non si è con le foto di un bambino di 5 anni del quale hanno persino utilizzato il nome e il cognome precisi salvo troncare il cognome delle 4 lettere finali?».

Erano sconvolti i genitori, una coppia giovane che ha trovato giustizia nel supporto fornito proprio da Facebook. Appena hanno avviato la pratica online di denuncia, compilando accuratamente tutti i campi, hanno ricevuto la notifica di eliminazione del profilo. Sebbene abbiano avuto pronta assistenza non è dato sapere chi e perché abbia creato quel fake. Codacons, già lo scorso anno, ha detto stop a questo tipo di comportamenti che possono essere dannosi e ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, nonché al Garante della Privacy e a quello dell’Infanzia.

«L’unica certezza che abbiamo – concludono i genitori brindisini – è che non ci sarà più occasione in cui caricheremo foto dei nostri figli fino alla maggiore età e invitiamo tutti i genitori ad essere più accorti nell’utilizzo delle immagini dei minorenni».