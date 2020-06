Puglia di nuovo Covid-free: nessun caso e nessun decesso nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore in Puglia non ci sono stati nuovi casi né decessi dovuti al Coronavirus. Lo comunica la regione che ha diffuso il consueto bollettino quotidiano. Oggi, sabato 27 giugno 2020, sono stati registrati 1.454 test per l'infezione da Covid19 e non sono stati registrati casi positivi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 173.422 test. Sono 3.841 i pazienti guariti, 147 i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.531 così divisi: 1.491 nella provincia di Bari, 380 nella Provincia di Bat, 659 nella Provincia di Brindisi; 1.170 nella Provincia di Foggia; 521 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.