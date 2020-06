Coronavirus in Puglia, oggi altri due contagi ( su 2658 test) e due decessi

E' durata solo 24 ore la Puglia Covid free perchè oggi si registrano due contagi e due decessi: è questo l'aggiornamento sul Coronavirus in Puglia sulla base del bollettino regionale. Su 2.658 test effettuati, sono risultati positivi due casi: 2 residenti in provincia di Foggia.



Sono stati registrati due decessi: 1 in provincia Bat (si tratterebbe di un morto dei giorni scorsi ma inserito solo nelle ultime 24 ore) e 1 in provincia di Foggia.



Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 165.958 test. Sono 3.797 i pazienti guariti.

190 sono i casi attualmente positivi. Nessun paziente in terapia intensiva.



Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.529, così suddivisi: 1.491 nella provincia di Bari; 380 nella Provincia di Bat; 659 nella Provincia di Brindisi (un caso è stato eliminato dal database); 1.170 nella Provincia di Foggia; 520 nella Provincia di Lecce; 280 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.