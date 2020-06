Alberobello, tra i trulli svettano le star della pallavolo

ALBEROBELLO - Dopo i campioni del calcio, arrivano quelli della pallavolo. Se nei giorni scorsi Alberobello è stata la meta preferita dei campioni del mondo Pippo Inzaghi e Simone Barone, domenica mattina la capitale dei trulli è stata prescelta da Osmany Juantorena, schiacciatore della Lube Volley Civitanova, la squadra delle Marche, uno dei giocatori più amati dai tifosi, cubano, ma naturalizzato italiano, e argento olimpico a Rio nel 2016 con gli Azzurri.

Juantorena, a spasso per Alberobello con la moglie e i figli, ha visitato tutta la zona Monti e ha pranzato qui acquistando prodotti tipici e giochi per i bambini. Tante le foto postate da Juantorena e dalla moglie Glenda Sosa sui profili Instagram. La coppia, in particolare, ha immortalato i trulli dei vicoli della zona Monti, patrimonio dell’Unesco, i negozi di souvenir e di prodotti gastronomici del posto. Non poteva mancare il classico scatto dal Belvedere, con Juantorena in piedi sulla balaustra che con i suoi 2 metri di altezza diventa addirittura più alto di tutti i trulli alle sue spalle.

Al «martello» del vollet è stato anche offerto un buon bicchiere di vino nella cantina di Mimmo Patrizio Palmisano, guida turistica e titolare di un resort. Il campione azzurro, che nel suo palmares ha anche 4 scudetti, di cui l’ultimo proprio la scorsa stagione, avrebbe voluto passeggiare in completo anonimato, ma in tanti lo hanno riconosciuto e lo hanno fermato chiedendogli selfie e autografi. Il gigantesco atleta non si è sottratto a nessuno dispensando sorrisi.

Fra i tanti ammiratori c’è stato il presidente dell’Asd Volley 99 Alberobello, Claudio Sisto. Appena Sisto si è presentato a Juantorena, subito il giocatore ha chiesto di conoscere alcuni atleti della squadra, dimostrandosi disponibile a parlare con loro. «Dove sono i tuoi ragazzi? - ha detto lo schiacciatore superstar -. Portali qua così posso salutarli». Per i giovanissimi atleti è stata davvero un’emozione incontrare il loro beniamino.

Qualche ora dopo per le strade di Alberobello è stato avvistato anche Fabio Balaso, compagno di squadra del martello italo-cubano alla Lube. Entrambi erano già stati in Puglia ad agosto scorso per il torneo pre-olimpico di qualificazione a Tokyo, ma non avevano avuto modo di visitare la città dei trulli. Anche con Balaso i piccoli pallavolisti dell’Asd Volley 99 hanno potuto scattare una foto.

Juantorena e Balaso sono solo gli ultimi vip in ordine di tempo che a giugno hanno scelto Alberobello per le vacanze. Oltre ai già citati Inzaghi e Barone, la scorsa settimana sono arrivati l’attore Massimo Lopez, il presentatore Giancarlo Magalli e il cantautore Federico Zampaglione.