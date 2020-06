Puglia Covid-free: nelle ultime 24 ore nessun contagio né nuovi decessi. A zero i ricoveri in terapia intensiva

Puglia senza nuovi contagi e senza ulteriori decessi per Coronavirus nelle ultime 24 ore. La notizia è stata diffusa dalla regione, che ha emanato il consueto bollettino epidemiologico, informando che oggi, lunedì 22 giugno 2020, sono stati registrati 1.038 test per l'infezione da Covid-19 e non sono risultati casi positivi. Non sono stati registrati decessi. Il dato più significativo, però, è che oggi sono a zero i ricoverati in terapia intensiva in tutta la regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 162.940 test. 3.769 sono i pazienti guariti, 218 i casi attualmente positivi, quattro in meno rispetto a ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.527, così suddivisi: 1.491 nella Provincia di Bari, 380 nella Provincia di Bat, 659 nella Provincia di Brindisi, 1.168 nella Provincia di Foggia; 520 nella Provincia di Lecce; 280 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.

LOPALCO: CODA EPIDEMIA EFFETTO PREVENZIONE - «Non abbiamo evidenza che il virus sia mutato ma è cambiata la situazione epidemiologica. Grazie alle misure di prevenzione, il virus oggi circola in un’altra popolazione. Non è il virus che attacca i giovani, ma noi abbiamo messo in sicurezza gli anziani, gli ospedali, la popolazione più fragile e quindi il virus trova spazio per circolare ormai a bassa intensità in una popolazione più sana. Ecco perché sembra indebolito, è la coda dell’epidemia che è l'effetto delle misure di prevenzione». Lo ha detto Pierluigi Lopalco.