L’Happy Casa Brindisi si muove fra certezze e... tante speranze

Fra certezze e speranze. Nonostante il silenzio, c’è tanta roba nel carnet della dirigenza di Happy Casa Brindisi, il sodalizio sportivo retto da Fernando Marino, la cui squadra si appresta a disputare la sua nona stagione consecutiva nella massima serie. E già questa non può che essere una nota di merito, soprattutto se si guarda a ciò che sta accadendo in altre realtà (Pistoia, Cremona, Roma).

Sponsorizzazioni - È appena il caso di segnalare che questo gruppo dirigente non trascura niente e continua il lavoro di ricerca di sponsor che possano legare il loro nome al sodalizio che resta l’unico in tutto il Meridione d’Italia. È un capitolo molto importante per il prosieguo in totale sicurezza della stagione.

Certezze - Fra le certezze è stata di grande importanza per la «salute» della squadra che verrà, la conferma dello staff tecnico, di assoluto prim'ordine, affidato alla professionalità di Frank Vitucci, che continuerà ad avvalersi dell’assistent coach Alberto Morea e del preparatore atletico Marco Sist.

Mercato - I fatti accaduti negli ultimi giorni (mancato rinnovo di Banks, per sua scelta) lasciano intuire che non sarà facile fermare, per loro esplicita volontà, altri giocatori Usa. Nessun problema. Il mercato d’oltre oceano offre molto. Fra l’altro Giofrè ha dimostrato di saperci veder lungo e di saper pescare benissimo. Ad ogni modo, eccetto quelle due-tre società dal budget di molto importante (Milano, Bologna, Venezia), tutte le altre sono ancora ferme al palo. Anche perché è d’obbligo tener conto che per i trasferimenti si è appena alle battute iniziali, che il campionato '20-'21 inizierà ufficialmente il primo luglio.

Giocatori Italiani - La squadra che verrà è in fase di costruzione. Il direttore sportivo Simone Giofrè ha incentrato tutti gli sforzi alla ricerca dei giocatori italiani. Con i quali poi modellare il roster. Si spiega così la trattativa per l’eventuale conferma del play di Motta di Livenza Alessandro Zanelli, per il quale si ipotizza la sua presenza per il terzo anno alla «Vitucci School» e visti i progressi fatti grazie alle lezioni del coach veneziano, Zanelli sarebbe una bellissima conferma.

Caso contrario, la risposta potrebbe essere Tommaso Baldasso, play della Virtus Roma che Giofrè ha portato tre anni fa alla società capitolina.

Un tantino diversa la trattativa che coinvolge la guardia Luca Campogrande. Il romano non rientrerebbe nelle scelte tecniche. Giofrè ha pronta la soluzione: Riccardo Visconti che ha già salutato la Pompea Mantova (A2) con la cui maglia ha disputato le ultime due stagioni risultando fra i migliori prospetti.

Ci sono poi le posizioni di Iris Ikangi (che desiderebbe trovare una squadra con la quale avere maggiore minutaggio di quanto ne possa avere in serie A) e Riccardo Cattapan, il quale potrebbe restare ma se dicesse di essere di parere diverso, Giofrè avrebbe sarebbe pronto a far scendere sul parquet di Contrada Masseriola altri due lunghi che, per quanto dato sapere, sarebbero stati contattati.

Si converrà: la partecipazione al nono anno in Lega A l'Happy Casa lo affronterà con una squadra che avrà tutti i crismi di un team pronto a dimostrare una identità molto forte.