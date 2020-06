Coronavirus Italia, 303 nuovi casi e 26 morti nelle ultime 24 ore

È di 25.909 (-365) persone attualmente positive, 34.371 (+26) decessi e 177.010 (+640) guariti, per un totale di 237.290 (+303) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia, emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Dei 25.909 attualmente positivi, 3.489 (-105) sono ricoverati in ospedale, 207 (-2) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 22.213 (-258) si trovano in isolamento domiciliare.

Il dato di oggi è soprattutto influenzato dal numero basso di tamponi registrati: sono 28.107 test a fronte dei 56.527 realizzati ieri. Continua, comunque, sia il decremento degli attuali positivi che quello dei decessi, 26, al minimo dal 2 marzo scorso. Sui 303 nuovi casi registrati a livello nazionale, 259, l’85%, sono stati registrati in Lombardia. In 10 Regioni, inoltre, non sono stati registrati decessi.