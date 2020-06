Puglia, torna #Spazzamare, un giorno dedicato alla pulizia dei fondali

Lunedì 8 giugno scatta l’operazione Spazzamare, la più importante giornata di pulizia dei fondali mai realizzata in Italia, organizzata congiuntamente dal progetto europeo Clean Sea LIFE e dal Corpo delle Capitanerie di Porto. La manifestazione si terrà in coincidenza della Giornata Mondiale degli Oceani, e vedrà il coinvolgimento dei sub di una quarantina di centri immersione e i cinque Nuclei Subacquei della Guardia Costiera.

Provvisti di sacchi e palloni di sollevamento, si immergeranno in darsene e porticcioli di tutte le regioni costiere d’Italia, nelle aree naturalistiche e persino in un sito archeologico sommerso, per liberare i fondali dai rifiuti. Gli oggetti recuperati saranno catalogati, pesati e poi smaltiti grazie anche alla collaborazione delle amministrazioni locali. Le attività saranno rilanciate sui social con #Spazzamare.

In Puglia le aree prescelte sono quelle di Egnazia, tra Monopoli e Savelletri, e le acque di Tricase.