Coronavirus, in Puglia 4 nuovi casi su 2543 tamponi. 3 decessi a Bari e Taranto

In Puglia nella giornata di oggi si registrano 4 nuovi casi di Coronavirus, sulla base di 2543 test registrati (ieri era stato rilevato un solo caso, ma i tamponi analizzati erano stati 1046). Lo rende noto la Regione Puglia nel consueto bollettino epidemiologico. I casi sono così suddivisi: 1 in provincia di Bari; 1 in provincia di Brindisi; 2 in provincia di Lecce.

Sono stati registrati anche oggi 3 decessi: 2 in provincia di Bari e 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati in tutto 125.049 test. Sono 3.022 i pazienti guariti, e 967 sono casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.503 così divisi: 1.488 nella Provincia di Bari, 380 nella Provincia di Bat, 651 nella Provincia di Brindisi, 1.157 nella Provincia di Foggia; 517 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.