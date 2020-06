Coronavirus: in Puglia 4 nuovi casi su 998 tamponi esaminati. Altri due decessi

Anche oggi in Puglia si registrano 4 nuovi casi di Coronavirus, sulla base di 998 tamponi. Lo rende noto il bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione Puglia. I quattro casi rilevati sono così suddivisi: 3 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia di Bat; 0 nella Provincia di Brindisi; 1 nella Provincia di Foggia; 0 nella Provincia di Lecce; 0 nella Provincia di Taranto;

Sono stati registrati ulteriori 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati in tutto 119.650 test. Sono 2.837 i pazienti guariti, mentre 1.155 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.498 così divisi: 1.486 nella Provincia di Bari,380 nella Provincia di Bat 651 nella Provincia di Brindisi, 1.156 nella Provincia di Foggia; 515 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.