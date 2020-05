Pop-Bari, processo sprint per Jacobini padre e figlio

BARI - Il processo agli ex vertici della Banca Popolare di Bari potrebbe aprirsi subito, anche entro l’estate. La Procura di Bari mette il turbo e chiede il giudizio immediato «custodiale» per Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio, dal 31 gennaio agli arresti domiciliari dopo l’ordinanza che contesta loro (tra l’altro) una serie di episodi di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza.

La richiesta di «immediato» è stata presentata dal procuratore aggiunto Roberto Rossi e dai pm Savina Toscani e Federico Perrone Capano, come prevede il codice, dopo la pronuncia del Riesame che ha confermato le misure cautelari a carico dell’ex presidente Marco e del figlio minore Gianluca, ex condirettore generale della Bpb nel frattempo commissariata da Bankitalia. A esprimersi sulla richiesta della Procura sarà lo stesso gip, Francesco Pellecchia, che ha disposto gli arresti domiciliari: spetterà a lui fissare il giudizio davanti al Tribunale. La particolarità è che il processo potrebbe cominciare anche prima della formale conclusione delle indagini.

Secondo l’accusa e le indagini della Finanza , gli Jacobini avrebbero volontariamente occultato la reale situazione contabile di PopBari (il cui «buco» sarebbe pari a 2 miliardi di euro), omettendo di iscrivere le reali perdite e ricorrendo a una serie di artifici come ad esempio le imposte anticipate (che per le banche sono credito d’imposta) e una cartolarizzazione fantasma da 500 milioni. Accuse che la difesa dei due manager baresi ovviamente contesta: lo stesso gip non ha riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (che giustificano gli arresti cautelari) per tre delle 13 accuse di falso in bilancio, per cinque delle sei ipotesi di falso in prospetto e per i presunti maltrattamenti nei confronti dell’ex dirigente Giorgio Sabetta. Ma anche su questo la Procura ha presentato appello.

Ora molto dipenderà dalle strategie della difesa (che ieri, tramite l’avvocato Francesco Paolo Sisto, non ha voluto commentare: «Non c’è nulla da dire su una richiesta di processo»). Quella su PopBari è una indagine prevalentemente cartolare, che si basa su una ponderosa consulenza tecnica sui bilanci 2014-2017. E oltretutto un processo in Tribunale potrebbe vedere la partecipazione di decine di migliaia di parti offese: tutti gli azionisti della PopBari (circa 70mila) che hanno perso buona parte del proprio investimento. Ecco perché la difesa, in casi come questi, potrebbe optare per il rito abbreviato (che garantisce comunque uno sconto di pena pari a un terzo) salvo poi giocarsi tutto in un eventuale secondo grado.

L’inchiesta sul «buco» della PopBari non riguarda solo i due Jacobini per i quali è stato chiesto il processo ma anche l’ex responsabile del bilancio, Elio Circelli, l’ex manager Vincenzo De Bustis, e altri cinque indagati tra cui l’altro figlio ed ex vicedirettore generale Luigi Jacobini, per il quale non erano state chieste misure cautelari. In parallelo, la Procura di Bari ha aperto un altro fascicolo che riguarda le cosiddette operazioni «baciate» (l’acquisto di azioni della banca in contemporanea alla concessione di crediti) e che ha portato all’effettuazione di sequestri per 16 milioni a carico di Gianluca Jacobini e altri due ex dirigenti. Ma le indagini sono ancora in corso su almeno due diversi filoni: i rapporti con gli organi di vigilanza (Bankitalia) e il concorso nella bancarotta delle aziende che, attraverso il credito elargito da PopBari, avrebbero visto aggravarsi una situazione economica già compromessa. Tutta l’indagine, peraltro, nasce in modo quasi casuale: obbligazioni della banca sequestrate nel corso di un procedimento della Dda e poi trasformate in azioni che il custode nominato dal giudice non è riuscito a far vendere, costringendo i Pm dell’antimafia ad approfondire il perché.