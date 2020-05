Coronavirus Puglia, 13 casi registrati nelle ultime 24 ore: 6 nel Brindisino. Altri 5 i decessi

Continua a ridursi il numero dei contagiati da Coronavirus in Puglia: solo oggi sono stati registrati 2.061 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 13 casi, così suddivisi: 1 nella Provincia di Bari; 2 nella Provincia Bat; 6 nella Provincia di Brindisi; 2 nella Provincia di Foggia; 0 nella Provincia di Lecce; 1 nella Provincia di Taranto; Per 1 caso è in corso l’attribuzione della relativa provincia di appartenenza.

Sono stati registrati 5 decessi: 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Lecce.

Rispetto a ieri dove sono stati registrati 10 casi di contagio, aumentano anche i tamponi effettuati, rispetto ai 1.933 test del 19 maggio. Al momento sono 1.502 i malati in isolamento domiciliare mentre cala ancora il numero dei ricoverati in ospedale: 263. Dall'inizio dell'epidemia si contano invece 478 decessi in tutta la nostra regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 95.895 test. Sono 2.027 i pazienti guariti. 1.902 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.407 così divisi: 1.443 nella Provincia di Bari; 383 nella Provincia di Bat; 635 nella Provincia di Brindisi; 1131 nella Provincia di Foggia; 509 nella Provincia di Lecce; 276 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 2 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Due casi appartenenti a residenti fuori regione sono stati eliminati dal database.