Coronavirus in Italia, 813 nuovi casi, cresce contagio in Lombardia. Sale numero morti (+162)

Dopo l'evidente calo dei giorni scorsi, torna a salire la curva epidemica in Italia, facendo segnare oggi +813 casi (ieri appena 451). Un dato condizionato dai 462 nuovi casi registrati nella sola Lombardia e dal numero dei tamponi, oltre 63 mila contro i 34 mila di 24 ore fa. Il totale degli italiani che si sono ammalati di Covid dall'inizio dell'epidemia sale cosi' a 226.699.

Torna a crescere anche il numero dei decessi, 162 oggi contro i 99 di ieri, per un totale di 32.169, mentre i guariti del giorno sono 2.075 (ieri 2.150), 129.401 in totale.

Sono 65.129 i pazienti attualmente positivi da Coronavirus nella nostra Penisola, con una diminuzione nel numero attuale dei positivi di altre 1.424 unità rispetto alla giornata di ieri.

Dei 66.553 attualmente positivi 9.991 sono ricoverati con sintomi, (-216 rispetto a ieri), quelli ricoverati in terapia intensiva sono 716 (-33 rispetto ai dati di ieri).

In isolamento domiciliare si trovano attualmente 54.422 persone, pari al 84% degli attualmente positivi. La Protezione Civile ha inoltre comunicato che i tamponi effettuati in Italia sono a oggi 3.104.524, 63.158 tamponi dalla giornata di ieri, quasi il doppio rispetto al giorno precedente, 36.406. Sono 1.999.599 in totale i casi testati.