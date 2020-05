Coronavirus Puglia, 10 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 7 nel Brindisino. Altri due morti

È ancora stabile tendente alla discesa la curva dei contagi da Coronavirus in Puglia. Secondo il bollettino odierno diffuso dalla Regione, nella giornata di oggi, 19 maggio, sono stati registrati 1.933 test per l'infezione da Covid-19 e sono risultati positivi 10 casi, così suddivisi: 0 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 7 nella Provincia di Brindisi; 1 nella Provincia di Foggia; 1 nella Provincia di Lecce; 0 nella Provincia di Taranto, 1 caso di un residente fuori regione.

Si contano anche oggi due decessi: uno in provincia di Brindisi e uno nella Bat. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 93.834 test. Sono 1.982 i pazienti guariti, mentre 1.941 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei contagiati dal Covid in Puglia è di 4.396 così divisi: 1.442 nella Provincia di Bari; 381 nella Provincia di Bat; 629 nella Provincia di Brindisi; 1.129 nella Provincia di Foggia; 509 nella Provincia di Lecce; 275 nella Provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.