Coronavirus, in Puglia casi continuano a scendere: 5 contagi su 1424 test. Altri 7 decessi (4 nei giorni scorsi)

Continua la costante discesa del numero dei contagi da Coronavirus in Puglia. Oggi, secondo quanto riportato dal bollettino diffuso dalla Regione, sulla base di 1424 test sono risultati positivi solo 5 casi. Ecco come sono suddivisi in base alla provincia: 1 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 3 nella Provincia di Brindisi; 1 nella Provincia di Foggia; 0 nella Provincia di Lecce; 0 nella Provincia di Taranto. Ieri erano stati contati 8 nuovi casi sulla base di 1924 test.

Salito, purtroppo, il numero di morti, che oggi sono 7, anche se viene specificato che 4 sono risalenti ai giorni scorsi e sono stati conteggiati nel dato odierno: 1 in provincia di Taranto, 1 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Bat.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati in totale 91.035 test. Sono 1.892 i pazienti guariti, mentre 2.017 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi al Covid in Puglia è di 4.379 così divisi: 1.435 nella Provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat; 622 nella Provincia di Brindisi; 1.127 nella Provincia di Foggia; 508 nella Provincia di Lecce; 275 nella Provincia di Taranto; 20 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.