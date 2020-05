Coronavirus in Puglia, sono almeno 121 i sanitari contagiati dall'inizio dell'emergenza

BARI - Sono almeno 121, ma il dato è per difetto, gli operatori sanitari pugliesi che sono stati contagiati dal Covid-19 durante l’emergenza. Lo sostengono i sei ordini dei Medici pugliesi che hanno inviato una lettera al presidente della Regione, Michele Emiliano, per chiedere un incontro urgente per la «Fase 2». Alla lettera è allegata una scheda riepilogativa dei casi di contagio tra il personale sanitario, ma si tratta di episodi «noti oggi agli Ordini», quindi l’elenco è parziale. In provincia di Brindisi sono almeno 70 i dipendenti che si sono ammalati: da fine aprile, «ovvero dall’attivazione dello screening all’ospedale Perrino, su 1.100 tamponi effettuati agli operatori sanitari sono 70 quelli risultati positivi», riferiscono i sei ordini professionali.

In provincia di Foggia, i casi tra gli operatori sanitari sono almeno 25, tra cui 20 medici ospedalieri e 5 di medicina generale e continuità assistenziale. A Lecce si contano almeno 11 contagiati; in provincia di Bari non ci sono dati sugli ospedali ma solamente sul 118 e risultano sette gli operatori che si sono ammalati, 2 medici, di cui uno ancora ricoverato, e 5 infermieri. Infine vengono segnalati anche 6 casi a Taranto e provincia e due nella Bat.