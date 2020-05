Porti turistici di Puglia: con un pass ormeggi dove vuoi

Funzionerà come uno ski pass, una card da acquistare che permetterà di ormeggiare nei porti turistici pugliesi. Il progetto Porti di Puglia, ideato da Assonautica Italiana e nato da un incontro con l’assessorato al Demanio e patrimonio della Regione Puglia, parte in fase sperimentale dai porti di Vieste e Rodi Garganico ma con l'obiettivo di estendersi anche alle altre marine pugliesi e allargarsi successivamente anche al di fuori dei confini regionali.

«Comprata la card che si chiama Med Pass Port - spiega una nota - il diportista va dove vuole e si ferma il tempo che gli piace». La Puglia punta così anche a conquistare chi finora ha scelto la Croazia, tanto che per chi ha passato l'estate 2019 in Croazia è previsto il 20% di sconto sul listino transiti. «Si tratta di un’occasione unica per il diportista - spiega il presidente di Assonautica Italiana Alfredo Malcarne - che non troverà solo una rete di porti coordinati che promuove la nautica ed il territorio, bensì un network dove si entra con un unico contratto annuale o settimanale che offre una serie di servizi scontati su più marine».