Nel 1930 il primo derby giocato a Bari

Queste le partite giocate dal Lecce, nella sua storia, nel giorno 4 maggio.

PARTITE IN CASA



1958 1^S.I. LECCE - Colleferro 2-0

1980 B LECCE - Atalanta 0-0

PARTITE FUORI CASA



1930 B Bari - LECCE 3-0

1941 C Taranto - LECCE 1-0

1947 B Ternana - LECCE 1-0

1952 C Arsenaltaranto - LECCE 4-2

1975 C Marsala - LECCE 1-0

1997 B Cosenza - LECCE 0-0

… un solo pareggio, cinque sconfitte e solo due gol fatti

Il bilancio delle 8 partite giocate in questo giorno (tutte nel secolo scorso), registra: 1 vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte; le reti fatte 4 e quelle subite 10. Vediamo nel dettaglio una sola gara: nel 1930 Bari-LECCE 3-0. Nel 1929 l’allora presidente della Figc, l’onorevole Leandro Arpinati, volle realizzare la grande e storica riforma, con la quale fu istituita la Serie A a girone unico (negli ultimi anni c’erano stati due gironi di Divisione Nazionale) e, per la prima volta, la serie B. Proprio nel primo campionato cadetto, alla 26esima giornata, il Lecce fu ospite per la prima volta del Bari (nel 1910 il Lecce aveva giocato, per il 1° Campionato Regionale Pugliese di Terza Categoria, contro la squadra B, quella delle cosiddette “riserve” baresi). Novant’anni fa, come oggi, il 4 maggio 1930, si giocò, quindi, il primo vero «derby» nel capoluogo barese. I biancorossi del presidente ragionier Alfredo Atti e del mister austriaco Josef Uridil scesero in campo con questa formazione: Bossi; Rivolta, Tomich; Minunno, Alice, De Marzo; Rastelli, Scategni (nato a Taviano; aveva giocato nel Galatina), Bottaro, Recalcati, Costantino. I giallorossi del presidente Manfredo Tana e di mister ungherese Ferenc Plemich (allenatore e giocatore; era stato prelevato, nell’estate del 1928, dall’Ideale di Bari) giocarono, invece, con: Zamberletti; Miltone, Lavè; Giannone, Brezzi, Mottola; Fortino, Plemich, Pellarin, Engel, Locatelli. L’arbitro fu il signor Amedeo Guarnieri di Milano. La partita si decise tutta nel primo tempo; il Bari si portò in vantaggio al 15’ con il centravanti Bottaro (chiamato il “centravanti tascabile” essendo alto solo 163 cmentimetri e con un peso di 58 chili); al 34’ ci fu il raddoppio con l’ala destra Rastelli; e al 44’ ancora Bottaro segnò il gol del definitivo e netto 3-0. Alla fine del campionato (fu vinto dal Casale con 49 punti) il Bari si classificò al nono posto con 36 punti (nella stagione successiva sarà promosso in serie A) e il Lecce fu 13esimo con 30. Quella prima stagione del Lecce in serie B fece registrare questi numeri: 34 partite con 11 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte.