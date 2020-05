La pandemia rivoluziona gli uffici: addio open-space, ecco come cambia il lavoro

Dall’openspace, al multispace. Il lavoro negli uffici, sull’onda dell’effetto coronavirus, si annuncia all’insegna della flessibilità. Gli esperti usano un termine ben preciso: liquidità. Grazie allo smart working la struttura degli uffici comincia a cambiare, a partire dalla tradizionale scrivania: ognuno potrà sedersi dove vorrà, in base alle esigenze momentanee del lavoro nel quale è impegnato. Nasceranno i nomadi del Terzo millennio. Per loro il lavoro sarà una cosa da fare e non un luogo specifico dove essere. Le dinamiche di una volta, non servono più, via libera alla flessibilità. Si passerà dal possesso personale, alla condivisione delle risorse e degli strumenti sulla base del bisogno effettivo di essere presenti in azienda. Poi, via a pareti scorrevoli o a pannelli in grado di rimodulare gli spazi, addio alle porte tradizionali con la maniglia a favore di porte automatiche in modo da ridurre eventuali contagi, niente tavoli grandi unici, percorsi differenziati di entrata e di uscita, sanificazione continua delle aree condivise, limitazione delle aree comuni, divisori in plexigas se si vogliono limitare le occasioni di contagio. C’è chi ritiene importante dare un tocco di colore agli ambienti per renderli meno freddi e asettici. Il blu e il verde favoriscono sentimenti di calma e possono migliorare l’efficienza e la concentrazione. Il giallo stimola la creatività. Il termine ufficio sarà sostituito da luogo, parola più neutra, che non richiama uno spazio fisico ben delimitato.

L’esperienza del lavoro da casa ha eliminato gli sprechi, ridotto i tempi di percorrenza e lo spreco di benzina, fatto risparmiare soldi alle aziende (basti pensare ai consumi), favorendo un lavoro più motivato e rilassato, aprendo la porta ad un modello diverso di organizzazione che porterà, inevitabilmente, ad un cambiamento di abitudini. Negli Stati Uniti si stanno diffondendo le project room, con al centro uno spazio comune per le riunioni e, lungo il perimetro della stanza, le postazioni singole, così da favorire il team working senza rinunciare agli spazi personali. Una ricerca di Cbre quantifica in 642mila gli uffici nel nostro Paese con un aumento degli spazi condivisi del 38 per cento entro quest’anno. La flessibilità del coworking nel mondo vale qualcosa come 26 miliardi di dollari, con un incremento annuo previsto del 15 per cento. Le città del Sud con più coworking attivi sono Napoli e Palermo. Insomma è l’uomo al centro dei luoghi di lavoro e gli spazi devono adattarsi. Di conseguenza serviranno superfici più grandi per svolgere la stessa attività, fino a quando ci sarà l’obbligo del distanziamento. Secondo l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, gli smart worker in Italia sono stati lo scorso anno 570 mila, in crescita del 20% dal 2018. Il 5 per cento di loro resterà a lavorare a distanza in maniera definitiva. Il ministero del Lavoro ha censito oltre un milione e 800mila i lavoratori a distanza. Dai dati emerge che i lavoratori smart hanno un grado di soddisfazione più elevato di chi opera in modo tradizionale negli uffici. Il 76% di loro infatti è soddisfatto della propria operatività. «Ci saranno più cambiamenti nei prossimi anni - annunciano gli studiosi - di quanti ce ne siano stati in tutta la nostra vita». I medici sostengono che nell’open space i livelli di stress e della pressione sanguigna aumentano a dismisura, l’inquinamento acustico è un problema, come la mancanza di privacy e le conseguenze derivanti da fonti di luci e di calore condivisi. Molti, allora, si isolano nel proprio spazio utilizzando le cuffie. Un dato su tutti: di solito chi lavora in ufficio viene interrotto ogni 3 minuti. L’Inail ha già elaborato un documento tecnico con alcune linee guida in cui nulla è lasciato al caso. Il dopo pandemia sancirà la drastica riduzione del dipendente a tempo pieno, permanentemente in ufficio, favorendo il part time e il lavoro in remoto, aumentando il livello di soddisfazione di benessere: il 75 per cento di giovani tra i 18 e i 24 anni che al momento non lavora, ha più probabilità di candidarsi per un lavoro con orari flessibili rispetto ad un lavoro tradizionale. Una svolta epocale, tra videocall, telefonate, webcam, computer e internet. Insomma, dimentichiamoci l’equazione sedie occupate uguale gente che lavora. Si farà strada il concetto del future workspace in grado di migliorare l’esperienza e la produttività dei dipendenti attraverso un ambiente fisico e virtuale più flessibile, intelligente e collaborativo. Lo adotteranno, entro il 2021, il 60 per cento delle più grandi aziende quotate nel mondo. Nei prossimi cinque anni cambieranno sei lavori su dieci, annunciano dal Forum sul lavoro del futuro e le nuove competenze.

L’obiettivo sarà il traguardo da tagliare, il risultato da raggiungere a prescindere da dove si sia seduti. Un processo di distanziamento sociale e umano - addio pause caffè tra colleghi - che richiede un cambiamento culturale nella leadership, con al centro la tecnologia. La prima sfida da vincere è quella della connettività in termini di banda e, quindi, di funzionalità. In questo è il Sud è ancora indietro. In Puglia un attacco su due ha origine all’interno delle aziende, per azioni involontarie dei dipendenti, magari con la classica chiavetta Usb infetta da virus. E nella nostra regione si stima che nove imprese su dieci siano a rischio attacco informatico, con le pubbliche amministrazioni messe ancora peggio. La cybersicurezza diventerà strategica tenendo conto dell’aumento di accessi da remoto da parte dei dipendenti. A Taranto esiste già un corso di laurea magistrale in sicurezza informatica, il Politecnico di Bari ha istituito un indirizzo ad hoc nel percorso di laurea magistrale. Intanto, l’estate si annuncia rovente, in quanto negli uffici ci potrebbe essere la possibilità di rinunciare all’aria condizionata: alcuni impianti, ha atto sapere l’Istituto superiore di Sanità, se non puliti regolarmente, rischierebbero di aumentare il rischio contagio. L’ennesimo regalo del coronavirus.