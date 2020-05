Caos Coronavirus, «Emiliano ha dimenticato la battaglia anti-Xylella»

BARI - «Emiliano ha relegato nel dimenticatoio la battaglia contro la Xylella fastidiosa». Il presidente della Regione Puglia finisce nel mirino del generale in congedo dei Carabinieri Forestali, Giuseppe Nicola Silletti, nato a Santeramo 67 anni fa, già commissario delegato del governo per contrastare l'implacabile galoppata della terribile batteriosi importata dal Costa Rica, che dissecca e uccide gli ulivi pugliesi, deturpando il volto della regione - Salento in primis - e arrecando danni incalcolabili, oltre che all’olivicoltura, anche al turismo e, di riflesso, all'intera economia regionale. Silletti è stato estensore dei Piani (che portano il suo nome) di contrasto alla patologia.



Non le pare che la sua accusa sia ingenerosa? Emiliano ha dovuto concentrarsi nella battaglia contro il Coronavirus.

«La tutela della salute rappresenta sempre il primo obiettivo, a maggior ragione in un momento apocalittico come quello che il mondo sta vivendo, ma la guerra alla Xylella non può né deve rallentare».



L’associazione Italia Olivicola sostiene che nel 75% degli uliveti pugliesi non sono state compiute le operazioni di contrasto alla batteriosi.

«Non tutti hanno avuto la possibilità di arare».



Perché?

«Solo di recente il presidente Emiliano ha firmato l'ordinanza che consente di eseguire i lavori agricoli che in Puglia sono numerosissimi».



Sta forse dicendo che l’ordinanza è giunta in ritardo?

«Certo, a pochi giorni dal 30 aprile, termine ultimo per le lavorazioni obbligatorie».



È in grado di fare il punto della situazione?

«Mi viene segnalato che non tutti hanno osservato la normativa, effettuando arature, sfalciatura delle erbe infestanti che ospitano il vettore della Xylella, la sputacchina. Comunque, non possiedo i dati ufficiali».



I trattamenti con gli insetticidi, imposti dall'Europa e dal decreto del ministro delle Politiche agricole, le risulta vengano effettuati?

«Sì, ma in misura irrilevante».



Secondo alcuni la Regione dovrebbe assistere, in maniera concreta, gli agricoltori.

«Penso che in un momento così delicato per l'emergenza Coronavirus, che sta distruggendo l’economia italiana, sia ingeneroso pretendere che i nostri agricoltori debbano sostenere le spese per le misure obbligatorie di contrasto alla Xylella. Credo, invece, che la Regione Puglia avrebbe già da tempo dovuto farsi carico dei costi da fronteggiare sia per le arature che per i trattamenti con insetticidi. Inoltre, avrebbe dovuto promuovere una massiccia campagna di sensibilizzazione per l'esecuzione delle misure».



Le violazioni normative vengono perseguite?

«Certo. Come ogni anno, dal primo maggio, in mancanza di una proroga, gli organi di controllo, effettuano le verifiche sul territorio».



Mentre scriviamo l’Efsa lancia l’ennesimo allarme: anche pistacchio e cachi a rischio. In Puglia, non c’è il pericolo che i monitoraggi diminuiscano per l’emergenza Coronavirus?

«Mi auguro di no perché anche quella della Xylella è un’emergenza. Anche per questo batterio è previsto un periodo di quarantena».



La Regione ha messo a punto una delibera con cui esclude l’obbligatorietà di effettuare arature e sfalciature nella zona infetta.

«Ritengo che questa decisione rappresenti un macroscopico errore poiché la batteriosi, attraverso i lunghi spostamenti del vettore, potrebbe diffondersi anche al di là delle zone cuscinetto e di contenimento».



La delibera espone gli ulivi monumentali della piana di Monopoli ad un alto rischio.

«Sì, non esistendo l’obbligatorietà delle arature nella zona infetta, il vettore potrebbe infettarsi con facilità e, quindi, trasportare la batteriosi nella piana».



In assenza di arature nell'area infetta, i riempianti con varietà resistenti, ma non immuni, non crede siano ad alto rischio?

«Non c'è dubbio alcuno. Non combattendo il vettore, le piante, in brevissimo tempo, si ammalerebbero, verrebbero infettate».



Il rischio che la batteriosi possa sbarcare nel Nord Barese e nella Bat, aree di eccellenza nella produzione olearia, crede sia elevato?

«Purtroppo sì: la Regione Puglia non applica le misure di contrasto in modo simultaneo, come la legge prevede. Infatti, si occupa a singhiozzo di monitoraggio. Gli sradicamenti, dal 2016, almeno finora, sono stati eseguiti con estremo ritardo nonostante le norme comunitarie prevedano tempi immediati dal momento in cui viene accertata la patologia sulla pianta».



Insomma, generale quali evoluzioni per le emergenze Coronavirus e Xylella in Puglia?

«Penso che l’emergenza che mina l'esistenza dell'uomo avrà vita fino alla scoperta del vaccino, mentre altrettanto non può dirsi per la batteriosi in quanto, se la battaglia sarà ancora condotta con moschetti di legno, gli ulivi pugliesi saranno condannati a morte».