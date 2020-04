Coronavirus in Italia, record di guariti (+4.693) e altre 285 vittime Contagi sotto quota 2000

Sono 75.945 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento record di 4.693 rispetto a ieri. E' l’aumento maggiore dall’inizio dell’emergenza. Di questi 2.999 si sono registrati in Emilia Romagna. I dati sono stati resi noti dalla protezione civile che ha anche aggiornato il numero delle vittime: sono salite a 27.967 i morti per Covid-19 un incremento di 285 in un giorno.

I contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti, sono 205.463, con un incremento rispetto a ieri di 1.872. È la prima volta, da settimane, che il numero di nuovi casi è sotto quota 2.000

I pazienti ricoverati con sintomi sono 18.149. 1.694 (-101) sono in terapia intensiva.