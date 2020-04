Coronavirus Puglia, curva ancora stabile con 43 nuovi contagi, 5 decessi

Sono 43 i nuovi casi di Coronavirus in Puglia nelle ultime 24 ore, come riporta il bollettino diramato dalla Regione Puglia, ma sale ancora il numero di tamponi analizzati. Nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile, sono stati effettuati 2126 test per l'infezione da Covid-19: ieri erano 1838, ed erano risultati 49 nuovi contagi. I casi conteggiati oggi sono così distribuiti: 12 nella Provincia di Bari; 2 nella Provincia Bat; 11 nella Provincia di Brindisi; 12 nella Provincia di Foggia; 3 nella Provincia di Lecce; 3 nella Provincia di Taranto.

Sono stati registrati inoltre 5 decessi: 1 in provincia Brindisi, 1 in provincia Bat, 1 in provincia Foggia, 2 in provincia Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 62.460 test in totale: 708 sono i pazienti guariti, 2949 i casi attualmente positivi. Mentre il totale delle persone colpite dal Coronavirus in Puglia è di 4072: 1313 nella Provincia di Bari; 373 nella Provincia di Bat; 566 nella Provincia di Brindisi; 1044 nella Provincia di Foggia; 487 nella Provincia di Lecce; 258 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 2 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Ancora sono 1859 le persone in isolamento domiciliare, 481 i ricoverati, 415 le vittime totali. 31 sono le persone sotto i 60 anni decedute: 5 nella fascia fra i 30 e i 39 anni, 9 nella fascia tra i 40 e i 49, 17 nella fascia tra i 50 e i 59.