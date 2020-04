Coronavirus Puglia, sempre più giù i contagi: 31 nuovi casi e 8 decessi

BARI - Continuano a calare i casi di contagio da Coronavirus nella Regione Puglia: oggi sono stati registrati 2.156 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 31 casi, suddivisi in 6 nella Provincia di Bari; 4 nella Provincia Bat; 7 nella Provincia di Brindisi; 9 nella Provincia di Foggia; 4 nella Provincia di Lecce; 0 nella Provincia di Taranto. Un caso per un residente fuori regione

Sono stati registrati nella sola giornata di oggi 8 nuovi decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia Brindisi, 1 in provincia Bat, 4 in provincia Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 54.628 test. Buone notizie per i guariti che salgono a 602. Mentre sono 2.919 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.912 così divisi: 1.274 nella Provincia di Bari; 365 nella Provincia di Bat; 542 nella Provincia di Brindisi; 978 nella Provincia di Foggia; 470 nella Provincia di Lecce; 253 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 2 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Calano invece i ricoverati, 517, mentre 1670 persone sono in isolamento domiciliare. I decessi nella fascia d'età under 60 sono in totale 31: 5 nella fascia tra i 30 e i 39 anni, 9 nella fascia tra i 40 e i 49, 17 in quella tra i 50 e i 59. La fascia più colpita rimane quella degli over 70 con una letalità del 10% sul caso dei decessi totali avvenuti in Puglia. I morti nella nostra Regione ammontano a 391 in totale.