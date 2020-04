Puglia, Lopalco: discesa contagi lenta, serve tempo «Presto 8mila test sierologici. L'Istat fornirà la lista»

BARI - In Italia i dati dicono che «non è una discesa molto rapida» quella della pandemia da Coronavirus perché «per spegnere il fuoco ci vuole più tempo. La discesa è molto più lenta dalla salita in Italia». Lo ha spiegato il professore Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa e coordinatore della task force regionale, conversando in diretta Facebook con il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini.



«In Puglia - ha proseguito Lopalco - la situazione è simile, ovviamente con numeri molto più bassi per fortuna. Il numero dei casi non è fortunatamente paragonabile a quello del Nord Italia. Siamo stati favoriti dal ritardo nell’arrivo del contagio e abbiamo quindi avuto qualche settimana per prepararci. Vorrei qui rimarcare anche lo sforzo della Regione per sistemare gli ospedali, uno sforzo biblico».

«Va detto poi - ha aggiunto Lopalco - che i cittadini pugliesi sono stati bravi, molto più bravi di cittadini di altre regioni: hanno seguito bene le disposizioni, sono rimasti in casa e questo ha aiutato tantissimo la sanità. Se avessimo dovuto rincorrere i focolai nelle comunità non ce l’avremmo fatta». «L'altro plauso grande - ha evidenziato - va fatto ai dipartimenti di prevenzione delle Asl: la scarsa circolazione del virus è legata anche al lavoro certosino di questo dipartimento, che ha bloccato le catene di contagio».

I pugliesi, ha proseguito, «cominciano a chiedersi perché stare chiusi se non ci sono casi, ma non è il momento di abbassare la guardia». «Il ragionamento - ha concluso - va fatto al contrario: oggi vediamo così pochi casi perché siamo chiusi in casa».

DISTANZIAMENTO SOCIALE - Anche nella cosiddetta «fase 2» occorrerà limitare i contatti fra persone, evitando cioè di "stare in 50 sotto lo stesso tetto o su una spiaggia con un asciugamano attaccato a quello del vicino». L’epidemiologo ha spiegato che «quando si parlerà di riaperture dovremo proteggerci dal virus perché il virus è là fuori e sta in mezzo a noi, circola ora lentamente, ma se lo lasciamo libero di correre, lo farà».

«Se oggi - ha spiegato Lopalco - eseguissimo un test sugli anticorpi per la popolazione pugliese, troveremmo una percentuale di positivi molto bassa, inferiore all’1%. Lo dico perché lo abbiamo verificato sui sanitari: solo 1 su 100 era positivo, aveva cioè gli anticorpi. Dunque, domani, quando il governo deciderà di riaprire negozi e attività, noi pugliesi saremmo più fragili ed esposti».

Ecco perché, «dal punto di vista del supporto tecnico sanitario, la "fase 2" deve accompagnarsi a misure di distanziamento sociale», ha evidenziato l’epidemiologo. Che «non significa stare chiusi in casa, la gente deve uscire per andare a lavorare e anche perché tra poco arriverà il caldo e l'estate». Però «una famiglia che uscirà di casa - avverte Lopalco - dovrebbe evitare di mescolarsi ad altri nuclei familiari con alta frequenza: bisognerà limitare i contatti fra persone che non appartengono allo stesso nucleo familiare».

Dunque, ha concluso, «non significa che non potremo vederci, ma significa che non potremo stare in 50 sotto lo stesso tetto o su una spiaggia con un asciugamano attaccato a quello del vicino».

TEST SIERLOGICI - «I test sierologici non servono per fare diagnosi, ci danno solo un’idea della circolazione del virus nella popolazione. In Puglia parteciperemo a questa grossa indagine nazionale. Qui faremo 8.000 prelievi, forse poco più, secondo uno schema di campionamento: l’Istat ci darà la lista dei cittadini, con nomi e cognomi, un pò come un censimento».

«Non aspettiamoci - ha avvertito il prof. Loapalco - numeri alti di positivi, non sarà quello che consentirà di ripartire in sicurezza. Il patentino di immunità è ancora lontano perché anche se trovo gli anticorpi non vuol dire che mi garantiscono di essere immune. Quindi dobbiamo continuare a fare tutto quello che possiamo fare per evitare il contagio».