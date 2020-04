Coronavirus Puglia, calano i contagi: 53 i positivi nelle ultime 24 ore. 11 i morti. Allarme per i focolai nelle Rsa. Tutti i dati

Continua a calare la curva dei contagi da Coronavirus in Puglia, anche se rimane sempre alto l'allarme nelle Rsa e nelle strutture per anziani (la Procura di Bari infatti ha avviato un'indagine per capire il perché di così tanti focolai negli ospizi). Secondo i dati diffusi nel bollettino regionale di oggi sono stati registrati 1.149 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 53 casi, così suddivisi: 27 nella Provincia di Bari; 5 nella Provincia Bat; 24 nella Provincia di Brindisi; 5 nella Provincia di Foggia; 1 nella Provincia di Lecce; 1 nella Provincia di Taranto. (9 casi non attribuiti ieri sono stati registrati oggi; 1 caso di ieri proveniente da fuori regione è stato registrato oggi).

Sono stati registrati inoltre 11 decessi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 33.071 test e sono decedute in totale 278 persone.

Per quanto riguarda il totale dei casi, invece, sono - come ricordato - 3.118 così divisi: 989 nella Provincia di Bari; 306 nella Provincia di Bat; 403 nella Provincia di Brindisi; 742 nella Provincia di Foggia; 425 nella Provincia di Lecce; 226 nella Provincia di Taranto; 23 attribuiti a residenti fuori regione; 4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Sono 288 invece i pazienti guariti dalla Covid 19.

Al momento ci sono 1299 persone in isolamento, e 673 ricoverate negli ospedali della regione, in leggero aumento rispetto a ieri. 23 sono i decessi nella fascia di persone under 60: 5 fra i 30 e i 39 anni, 6 fra i 40 e i 49 anni, 12 fra i 50 e i 59 anni. Per la fascia che va over 60 sono 255 i morti, il range d'età più colpito è quello che va dagli 80 agli 89 anni.

APERTA INCHIESTA PER CASI IN RSA PUGLIESI - L'obiettivo è capire se siano state osservate tutte le misure di sicurezza previste.