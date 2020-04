Coronavirus Italia, trend ancora in calo: diminuiscono i contagiati (+1.941), 636 i morti

Per il secondo giorno consecutivo in Italia i numeri del contagio da Coronavirus fanno ben sperare: cala il numero di morti in un giorno, ma anche quello dei ricoverati con sintomi. Calano di poco anche i pazienti in cura in terapia intensiva, ma Governo e autorità sanitarie insistono perché i cittadini continuino a rispettare le limitazioni. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, il bilancio nel nostro paese è di 93.187 contagiati, 16.523 morti e 22.837 guariti per un totale di 132.547 casi registrati.

IL BOLLETTINO - È di 93.187 positivi (+1.941), 16.523 deceduti (+636) e 22.837 guariti (+1.022) il nuovo bilancio fornito dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Fino ad ora sono 132.547 (+3.599) i casi totali registrati nel nostro Paese. Tra i 93.187 attualmente contagiati, 28.976 (+27) sono ricoverati con sintomi, 3.898 (-79) si trovano in terapia intensiva, mentre 60.313 (+1.993) si trovano in isolamento domiciliare. I dati, dunque, evidenziano un calo dei nuovi contagiati (1.941 registrati oggi a fronte dei 2.972 di ieri) e un nuovo calo per il terzo giorno consecutivo dei ricoveri in terapia intensiva che registra anche oggi un segno meno. Calano anche i ricoverati con sintomi presso le strutture ospedaliere: dai 28.949 di ieri ai 28.949 di ieri, con un incremento di sole 79 persone in più ricoverate. Per quanto riguarda i tamponi, oggi sono stati effettuati 30.271 test a fronte dei 34.237 realizzati nella giornata di ieri.