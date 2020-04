Coronavirus, in Puglia rallenta la curva dei contagi: altri 105 casi ma decessi record: 20 in un giorno (11 nel Leccese)

Ancora un giorno di dati pressoché stabili sul fronte contagi da Coronavirus in Puglia. Dopo i 131 casi registrati ieri, oggi il bollettino della Regione comunica un incremento di 105 casi positivi su 1270 test effettuati. Un leggero calo rispetto a questi giorni. In particolare i casi risultati positivi sono così suddivisi: 41 nella Provincia di Bari; 3 nella Provincia Bat; 10 nella Provincia di Brindisi; 25 nella Provincia di Foggia; 6 nella Provincia di Lecce; 15 nella Provincia di Taranto; 6 fuori regione (1 caso non attribuito ieri è stato attribuito oggi alla relativa provincia di appartenenza). Aumentano invece i decessi: oggi sono 20, 11 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 17.924 test. Sono 65 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.182 così divisi: 741 nella Provincia di Bari;129 nella Provincia di Bat; 218 nella Provincia di Brindisi; 527 nella Provincia di Foggia; 359 nella Provincia di Lecce; 178 nella Provincia di Taranto; 26 attribuiti a residenti fuori regione; 4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

L'analisi dei dati in qualche modo conferma che da alcuni giorni, dopo aver superato la curva esponenziale, stiamo ormai a cavallo del cosiddetto picco. Un aumento costante e moderato, dato che però non ha incontrato ancora il punto di discesa e il raggiungimento del punto zero che sembrerebbe comunque lontano da quello ipotizzato del 9 aprile. Motivo per cui resta necessario confermare le misure di distanziamento sociale.

IL TEST SUL VACCINO - CEROTTO - Parla Andrea Gambotto ricercatore barese nel team di Pittsburgh che sta lavorando a una possibile cura per il Covid 19.

IL DATO NAZIONALE - Scende il numero dei contagi a livello nazionale 119.827 il numero dei positivi, altri 766 i morti.

153MILA MASCHERINE DALLA PROTEZIONE CIVILE IN PUGLIA - Il trasporto verso il deposito di transito, per l'immediata distribuzione alle strutture pugliesi, è stato a cura dell’Esercito.