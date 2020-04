Trasporti: Italferr aggiudica gara per variante a sud di Bari

Italferr (Gruppo FS Italiane) ha aggiudicato alla società D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali la gara per la realizzazione della variante di tracciato Bari Centrale - Bari Torre a Mare sulla linea Bari - Lecce. Il valore economico del contratto è di oltre 80 milioni di euro.

La nuova variante di tracciato (circa 10 chilometri) - riferisce una nota - rientra fra le opere infrastrutturali per il riassetto del nodo ferroviario di Bari, funzionali alla nuova linea Napoli - Bari, in corso di realizzazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), per la connessione infrastrutturale dell’area campana e pugliese a sostegno dello sviluppo socio-economico del Mezzogiorno.

Progettazione ed esecuzione dei lavori sono stati affidati alla società D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali, che ha incaricato il raggruppamento temporaneo di progettisti RPA - Technital.

Alla gara a procedura aperta gestita da Italferr per conto di RFI - precisa la nota - hanno partecipato 11 imprese, in forma singola e associata. La procedura di aggiudicazione ha richiesto un attento lavoro di verifica dei requisiti tecnici, in considerazione della complessità delle attività oggetto dell’affidamento e analisi dei requisiti generali e antimafia.